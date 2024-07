Sutra i do 37 stepeni, ali sredinom dana stiže osveženje

U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i veoma toplo. Sredinom dana i posle podne, uz izolovani razvoj oblačnosti, doći će do retka pojava kratkotrajne kiša ili pljuska sa grmljavinom. Duveća slab do umeren vetar, promenljiv, u košavskom području jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura iznosiće od 15 do 23, najviša od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno