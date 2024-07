Ambasada Srbije u Sarajevu najavila dolazak vojnih kadeta u Prijedor, nižu se reakcije zvaničnika

Ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini (BiH) notom je Ministarstvu spoljnih poslova BiH najavila dolazak kadeta vojne i policijske akademije iz Srbije, koji su učestvovali u obeležavanju 82. godine od bitke na Kozari.

Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) je objavila da su to su studenti bez oružja i da nisu nikakva vojna formacija, kao i da su ranije dolazili na obeležavanje važnih događaja u Republici Srpskoj (RS), poput onog u Donjoj Gradini. Ministar odbrane BiH Zukan Helez potvrdio je da su u BiH došli kadeti Vojne akademije iz Srbije, koji, kako je kazao, nisu 'pravi' vojnici. 'Radi se o kadetima, to nije vojska, to se podvodi pod obrazovanje. Može s njima doći i