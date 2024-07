Bećirović: Predsedništvo nije odobrilo ulazak pripadnicima Vojske Srbije u BiH

Beta pre 1 sat

Predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović je danas izjavio da Predsedništvo BiH nije odobrilo ulazak pripadnicima Vojske Srbije u Bosnu i Hercegovinu, niti je ta aktivnost bila u okviru plana bilateralne saradnje Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Srbije.

"Nadležne državne institucije BiH, posebno Ministarstvo spoljnih poslova BiH i Ministarstvo odbrane BiH, moraju u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti i činjenice u vezi s ovim događajem" - rekao je Bećirović, preneli su sarajevski mediji.

Kadeti Vojne i Policijske akademije iz Beograda u uniformama su prodefilovali Prijedorom i učestvovali na obeležavanju 82. godišnjice Bitke na Kozari, a dan ranije i u Bratuncu na obeležavanju stradanja Srba Podrinja.

"Defile Vojske Srbije u Prijedoru, gradu u kojem su 'nesrbi' označavani belim trakama pre nego što su odvedeni u koncentracione logore smrti (u ratu 1990-ih), predstavlja još jednu najavu početka realizacije Vučićeve (predsednik Srbije Aleksandar) velikosrpske i antidejtonske deklaracije, usvojene 8. juna u Beogradu", ocenio je Bećirović.

On smatra da međunarodna zajednica mora "ozbiljno i na vreme shvatiti opasan sadržaj usvojene deklaracije tzv. Svesrpskog sabora, koja predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta države BiH".

Prema Bećirovićevim rečima, ta Deklaracija predstavlja "podrivanje osnovnih načela na kojima počiva Evropska unija i osnovnih međunarodnih principa na kojima se zasnivaju međudržavni odnosi članica Ujedinjenih nacija".

"Zbog toga sam za sutra zakazao sastanak s visokim predstavnikom međunarodne zajednice u BiH Kristijanom Šmitom", najavio je on.

OHR, Delegacija EU u BiH EUFOR, NATO i države-svedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma, dodao je Bećirović, treba ozbiljno i celovito da sagledaju državnu politiku Srbije prema BiH, jer je, kako je naveo, reč o jedinoj državi na svetu koja je prekršila UN Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Naveo je da je pravosnažnom presudom Međunarodnog suda pravde utvrđeno je da je Srbija mogla sprečiti genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje, ali to nije učinila.

"Zbog ove i drugih presuda sudova UN, kao i niza drugih ozbiljnih razloga, Vojska Srbije nema nikakvo pravo da boravi na državnoj teritoriji BiH", zaključio je Bećirović.

Sarajevski "Avaz" je objavio dokument kojim je Ambasada Srbije u BiH obavestila Ministarstvo spoljnih poslova BiH (MSP) o tome da će kadeti Vojne i Policijske akademije iz Srbije posetiti Bratunac i Kozaru u subotu i danas.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez potvrdio je da su u BiH došli kadeti Vojne akademije iz Srbije koji, kako je kazao, nisu "pravi" vojnici.

"Radi se o kadetima, to nije vojska, to se podvodi pod obrazovanje. Može s njima doći i oficir, ali to je profesor. kadet nije vojnik sve dok ne završi i ne dobije čin", kazao je Helez sa sarajevski portal Kliks (klix.ba).

Zamenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović izjavio je da "neupućeni političari iz Sarajeva nepotrebno dižu tenzije i šire strah među građane BiH", naglasivši da Srbija nijednim svojim potezom nije rušila suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

"U defileu nisu učestvovali pripadnici Vojske Srbije već kadeti Vojne i Policijske akademije, a na osnovu potpisanog sporazuma između Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije", izjavio je Goganović.

Dodao je da je Srbija "poštovala sve neophodne zakonske procedure", precizirajući da u ovakvim situacijama, "kada kadeti sa uniformama, ali bez naoružanja ulaze na teritoriju BiH, neophodno je obavestiti MSP BiH, što je Srbija i uradila".

(Beta, 07.07.2024)