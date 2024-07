Izbo nožem dvadesetšestogodišnjaka u Gajdobri Policija uhapsila napadača i dvojicu pomagača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su meštanina N. S. (2002), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je, u petak, u Gajdobri, on nožem naneo teške telesne povrede, opasne po život, dvadesetogodišnjaku iz Bačke Palanke. Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo pomoć učiniocu posle krivičnog dela, uhapšena su još dvojica meštana Bačke Palanke, J. G. (2001) i M. Ć. (2002). Trojica osumnjičenih zadržana su do 48 sati, a posle saslušanja nadležni sudija Višeg suda u Novom Sadu odredio im je pritvor do 30 dana.