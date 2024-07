Vremenska prognoza za 9. jul 2024.

Do kraja nedelje vrelo u Srbiji. Sutra u većini mesta pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost na jugu Banata. Sa Mediterana nam stiže sve topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. U glavnom gradu sunčano i toplo. Temperatura do 35 stepeni. Očekuju se i tropske noći.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.07.2024. Utorak: Pretežno sunčano i veoma toplo, na jugozapadu zemlje i na jugu Banata sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša od 33 do 37 stepeni. Upozorenje: max ≥ 35 stepeni, verovatnoća 95%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%. 10.07.2024. Sreda: Pretežno sunčano i