„Laku noć, ne možete mi ništa“: Šta je Đoković poručio Runeovim navijačima po završetku meča? (VIDEO)

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona nakon pobede nad Holgerom Runeom od 3:0 u setovima, a nakon meča u izjavi na terenu osvrnuo se na navijače Danca i imao za njih posebnu poruku. – Želim vam laaaku noć, laakuuu noć.

Na Turu sam više od 20 godina, znam sve trikove. Igrao sam u mnogo neprijateljskijim atmosferama od ove, ne možete mi ništa. Ljudi ovde vole tenis, plate kartu, cene napore igrača. Čestitam iz dubine duše svim navijačima koji su ostali ovde i ponašali se pristojno – istakao je on. Kada je u pitanju sam meč, Đoković je rekao: – Veoma sam zadovoljan. Mislim da on nije igrao blizu svog najboljeg nivoa. Izgubio je prvih 12 poena, to je možda uticalo na njega