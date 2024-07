VIDEO „Ne možete da me dirnete – laaaaku noć“: Pogledajte kako je Đoković ućutkao sve provokatore

Postoje trenuci za koje odmah znate da će ući u mnoge sportske antologije.

To se desilo po završetku meča Novaka Đokovića i Holgera Runea (6:4, 6:4, 6:2). Nekoliko puta u toku meča su se čuli povici protiv Đokovića, a isprva se činilo da je to samo podrška Dancu. Ipak, Đoković nema nikakve dileme da je u pitanju bio niz provokacija. „Svi navijačima koji imaju respekt hvala što su došli ovde, njima čestitam iz dubine srca i duše. A svim onima koji su odabrali da me ne poštuju želim