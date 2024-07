Podsećamo vas u Srbiji od ponoći skuplja putarina za oko 10 odsto evo koliko će koštati po deonicama

U Srbiji će putarina od ponoći poskupeti za oko 10 odsto na osnovu novog cenovnika Puteva Srbije, na koji je saglasnost dala Vlada Srbije.

Tako će od 10. jula putarina od Beograda do Šida koštaće 500 dinara, dok je trenutna cena 450 dinara. Od Obrenovca do Preljine izdvajaće se takođe 50 dinara više, odnosno umesto 510 dinara putarina će koštati 560 dinara, dok će put od Beograda do Subotice biti skuplji za 70 dinara i košta će 800 umesto 730 dinara. Nova cena putarine od Beograda do Niša (jug) biće 1.130 ili za 110 dinara skuplja, a od Beograda do Dimitrovgrada biće viša za 160 dinara i umesto 1.510