Poskupljuju vozne karte

Još uvek nije poznato kada će poskupljenje uslediti

Tokom gostovanja u emisiji na RTS-u, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će vozne karte uskoro poskupeti. - Da, poskupeće, zato što su cene karata niže u nekim mestima i duplo nego karta u autobusu. I tako nisu poskupele nekoliko godina, tako da je Skupština akcionarskog društva 'Srbija-voza' to predložila, Vlada je to prihvatila i to je i dalje najjeftinije, autobuska karta između Beograda i Subotice je 1.650 dinara, a