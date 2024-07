Tramp o povlačenju iz trke američkog predsednika: Mislim da se Bajden neće povući, ne želi da odustane

Bivši predsednik SAD i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da predsednik SAD Džo Bajden i dalje ostane u predsedničkoj trci, uprkos pozivima iz Demokratske partije da se povuče i da na njegovo mesto dođe mlađi kandidat.

Tramp je ocenio da se Bajden neće povući zbog "svog ega". "Oni (demokrate) pokrivaju Bajdena, ali to postaje sve teže učiniti. On je i dalje u trci zbog svog ega i ne želi da odustane", rekao je Tramp u intervjuu za "Fox News". Tramp je takođe ocenio da će, ukoliko Bajden odustane, na njegovo mesto doći potpredsednica SAD Kamala Haris. Dodao je da demokrate ne mogu da smene Bajdena ukoliko on to sam ne učini ili mogu da se pozovu na 25. amandman Ustava. Prema 25.