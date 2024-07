Evo do kada će trajati pakleni talas u Srbiji: U dva grada temperature idu i preko 40 stepeni, evo šta nas čeka narednih dana

Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, a narednih dana biće još vrelije.

Temperature su već ovog prepodneva u Srbiji iznad 30°C. Srbija će biti pod uticajem termičkog visinskog grebena sa jugozapada, a sa severa Afrike sve vreme pristazaće vrela vazdušna masa. Istovremeno, pod uticajem anticklona očekuje se vedro i stabilno, a nebo će skoro u potpunosti biti bez oblaka. U Srbiji i danas sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće od 34 do 38°C, u Beogradu do 36°C. Još toplije biće od srede do petka, uz maksimalne temperature od