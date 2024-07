Jovanović Ćuta: Cela Srbija će da brani Gornje Nedeljice, ili će biti ljudi koji nas hrane – ili će biti rudnika

Lider Ekološkog pokreta Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je za N1 da svaki roditelj treba da zna da su njegova deca pila mleko iz štale Zlatka Kokanovića, "čoveka koga je Aleksandar Vučić strpao u maricu". "Ili će biti ljudi koji nas hrane ili će biti rudnika", ocenio je.

Jovanović je istakao da se jedino papa nije izjasnio po pitanju srpskog litijuma. „Ceo svet zapeo za srpski litijum, kao da će sve da propadne ukoliko taj rudnik ne bude otvoren. Ne bi me iznenadilo stvarno da jednog dana kažu – vidite ovako drugari, to je naše, imamo predsednika Vučića koji nam je sve i formalno dao i to je formalno i naše. Pa nek nam kaže onda Vučić zapravo čija je ovo zemlja”, rekao je Jovanović u emisiji Newsnight. Kako je naveo, milion litara