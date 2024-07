Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 39 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 16 stepeni do 24, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće od 22 stepena do 24, a najviša dnevna oko 38 stepeni. Narednih dana, tokom toplotnog talasa, biće pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama. Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice