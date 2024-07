U celoj Srbiji zbog visokih temperatura na snazi narandžasti meteo-alarm

BEOGRAD - U celoj Srbiji danas je zbog visokih temperatura na snazi narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će jak i dugotrajan toplotni talas danas usloviti maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni Celzijusa, a od sutra do kraja sedmice od 35 do 40 stepeni.

Na području Beograda maksimalna temperatura danas će biti oko 35 stepeni, a od sutra do kraja sedmice od 37 do 40 stepeni Celzijusa. U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i tokom naredne nedelje, navodi RHMZ. RHMZ: Najtoplije u Smederevskoj Palanci, Ćupriji i na Paliću - 37 stepeni Najnovija merenja Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ) pokazala su da