Upozorenje na izražen toplotni talas, upaljen crveni meteo-alarm u većem delu zemlje

Republički hidrometeorološki zavod izdao je jutros upozorenje na izražen toplotni talas u celoj zemlji koji će trajati nekoliko dana.

Na snazi je crveni meteo-alarm, osim u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Jak i dugotrajan toplotni talas trajaće do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni u Srbiji, a na području Beograda od 37 do 40 stepeni, naveo je RHMZ. Meteorolozi prognoziraju da će biti pretežno sunčano vreme, uz slab i umeren vetar, jugoistočni i istočni. Najviša temperatura iznosiće 38 stepeni u Novom Sadu, Kragujevcu i Negotinu. Stepen manje biće u Nišu