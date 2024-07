Mali: Od jeseni će država za prvo dete davati pola miliona dinara

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da će zakon kojim će biti povećan novac koji država dodeljuje za prvorođeno i drugorođeno dete biti usvojen u septembru.

Mali je za Radio-televiziju Srbije rekao da se predviđa podizanje iznosa za prvorođeno dete na 500.000 dinara i za drugorođeno 600.000 dinara. On je najavio da će 17. jula biti održana prva javna rasprava o tom zakonu. Mali je istakao da se ove godine očekuje rast od 3,8 do četiri odsto i da na računu Srbije trenutno ima 700 milijardi dinara. Govoreći o litijumu, on je rekao da bi odricanje od njegovog iskopavanja bilo kao da se neko odrekne nafte i da se u Evropi