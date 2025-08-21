EPS: Poskupljuje struja u Srbiji

EPS: Poskupljuje struja u Srbiji
Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS pokrenuo proces za poskupljenje struje i naveo da će dominantan prihod od poskupljenja ići Elektromreži i Elektrodistribuciji Srbije. „EPS je nosilac procesa u tom smislu i ona je onaj subjekt koji će formalno pokrenuti inicijativu prema Agenciji za energetiku i taj proces je takođe pokrenut. Mi očekujemo da se on u narednih mesec, mesec i po dana i završi“, rekao je Živković
