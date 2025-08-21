Stiže novo poskupljenje struje

Iako se očekuje da će dominantan prihod od povećanja cena ići kompanijama Elektromreža i Elektrodistribucija Srbije, proizvodna cena po kilovat-satu koju naplaćuje sam EPS ostaće nepromenjena.

Zvanična inicijativa će biti podneta Agenciji za energetiku, a očekuje se da će se ceo proces završiti u narednih mesec do mesec i po dana. Pripreme za zimsku sezonu i nove investicije Živković je istakao da je sistem EPS-a stabilan i spreman za predstojeću zimu. Svi proizvodni kapaciteti rade punim pogonom, a remonti su započeti odmah nakon završetka grejne sezone. U toku su kapitalni remont bloka A6 termoelektrane "Nikola Tesla" i druga faza revitalizacije