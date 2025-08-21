Stiže novo poskupljenje struje

Kamatica pre 7 sati  |  Kamatica
Stiže novo poskupljenje struje

Iako se očekuje da će dominantan prihod od povećanja cena ići kompanijama Elektromreža i Elektrodistribucija Srbije, proizvodna cena po kilovat-satu koju naplaćuje sam EPS ostaće nepromenjena.

Zvanična inicijativa će biti podneta Agenciji za energetiku, a očekuje se da će se ceo proces završiti u narednih mesec do mesec i po dana. Pripreme za zimsku sezonu i nove investicije Živković je istakao da je sistem EPS-a stabilan i spreman za predstojeću zimu. Svi proizvodni kapaciteti rade punim pogonom, a remonti su započeti odmah nakon završetka grejne sezone. U toku su kapitalni remont bloka A6 termoelektrane "Nikola Tesla" i druga faza revitalizacije
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

EPS pokrenuo proces za poskupljenje struje

EPS pokrenuo proces za poskupljenje struje

Ozon press pre 5 sati
EPS najavljuje poskupljenje struje i pripreme za zimsku sezonu

EPS najavljuje poskupljenje struje i pripreme za zimsku sezonu

Naslovi.ai pre 7 sati
Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“: Eps stabilno i spremno za zimu, nema novih zaduženja

Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“: Eps stabilno i spremno za zimu, nema novih zaduženja

Kurir pre 6 sati
EPS: Izveštaj MMF-a podrazumeva ozbiljan razvoj prenosne i distributivne mreže

EPS: Izveštaj MMF-a podrazumeva ozbiljan razvoj prenosne i distributivne mreže

RTK pre 7 sati
Direktor EPS-a: Pokrenut postupak za poskupljenje struje

Direktor EPS-a: Pokrenut postupak za poskupljenje struje

Morava info pre 8 sati
Poskupljenje struje na pomolu, EPS tvrdi da je sistem stabilan

Poskupljenje struje na pomolu, EPS tvrdi da je sistem stabilan

Serbian News Media pre 8 sati
EPS: Poskupljuje struja u Srbiji

EPS: Poskupljuje struja u Srbiji

Jugmedia pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaEPSposkupljenje strujeTesla

Ekonomija, najnovije vesti »

Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Danas pre 2 sata
Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Danas pre 3 sata
U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

Danas pre 3 sata
Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Danas pre 3 sata
Manje ruske nafte za Kinu

Manje ruske nafte za Kinu

B92 pre 5 minuta