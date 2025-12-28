Ljubi da prođe: pobednička fotografija 2025.

Radar pre 1 sat  |  Danica Popović
Ljubi da prođe: pobednička fotografija 2025.

Ništa više nije isto. Vučić je izgubio Rio Tinto, Generalštab i Trampa. Rusi mu ne daju da nacionalizuje NIS. Čak je i Ursula otkačila „dragog Aleksandra“, a i Kina će jer su SAD naredile da otkačimo Linglong. Tako će predsedniku Srbije od četiri stuba ostati – nijedan

Započeh tekst o uvredama kojima nas zasipa predsednik Srbije, ali me preseče misao Dostojevskog: „Lepota će spasiti svet.“ Istina živa… Nestade Generalštab, nestade Šestolična Ursula, nestade i poslanik Mrdić… Umesto njih, na stolu je ostalo desetak fotografija – sve sijaju. Šta nam onda preostaje nego da izaberemo fotografiju godine! Sad razmišljam – svako bi ponudio barem deset fotografija, ali ja, kao tolerantna osoba, nudim dve. I odmah priznajem: pobednik je
Mali: Prosečna plata u decembru veća od 1.000 evra

Vesti online pre 4 sati
Macut: Država neće ugroziti domaću proizvodnju i otkupnu cenu mleka

RTK pre 11 sati
Mali: Prosečna plata u decembru veća od 1.000 evra

Euronews pre 12 sati
Zatvara se Porše?

B92 pre 11 sati
"Srbija će sačuvati domaću proizvodnju mleka"

B92 pre 13 sati
Srbija će morati da reaguje ako se do ovog roka ne nađe rešenje za NIS: Ministar Siniša Mali poručio - Ti pregovori ne mogu…

Kurir pre 14 sati
Direktor PKS Marko Čadež: Nova etapa privredne saradnje sa Kinom u 2026. godini

Kurir pre 14 sati

Ljubi da prođe: pobednička fotografija 2025.

Radar pre 1 sat
Pančevo platilo doček Deda Mraza 5,1 miliona dinara firmi koja postoji pet dana

Danas pre 2 sata
Prosečne cene goriva u regionu za ovaj vikend: Srbija među skupljima po benzinu i dizelu, ali konkurentna po TNG-u (tabela)

Blic pre 2 sata
Tepić optužila Zbiljića za međudržavnu korupciju u izgradnji naftovoda sa Mađarskom

Danas pre 6 sati
Ministarstvo poljoprivrede: Neutemeljeno smanjenje otkupne cene mleka i pritisci neće biti ignorisani

Danas pre 7 sati