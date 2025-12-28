Ljubi da prođe: pobednička fotografija 2025.

Ništa više nije isto. Vučić je izgubio Rio Tinto, Generalštab i Trampa. Rusi mu ne daju da nacionalizuje NIS. Čak je i Ursula otkačila „dragog Aleksandra“, a i Kina će jer su SAD naredile da otkačimo Linglong. Tako će predsedniku Srbije od četiri stuba ostati – nijedan

Započeh tekst o uvredama kojima nas zasipa predsednik Srbije, ali me preseče misao Dostojevskog: „Lepota će spasiti svet.“ Istina živa… Nestade Generalštab, nestade Šestolična Ursula, nestade i poslanik Mrdić… Umesto njih, na stolu je ostalo desetak fotografija – sve sijaju. Šta nam onda preostaje nego da izaberemo fotografiju godine! Sad razmišljam – svako bi ponudio barem deset fotografija, ali ja, kao tolerantna osoba, nudim dve. I odmah priznajem: pobednik je