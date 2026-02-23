Nove Trampove carine i uticaj na globalno tržište: Šta mere znače za Srbiju?

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su uvedene prošle godine, a koje je Vrhovni sud pre tri dana proglasio nezakonitim.

Njihova obustava se poklapa sa uvođenjem nove globalne carine Donalda Trampa. Podsetimo, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu doneo je odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo predsednik Donald Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Belu kuću. Tramp je potom izjavio da će, uprkos presudi američkog Vrhovnog suda ostati na snazi globalne američke carine od 10 odsto povezane sa nacionalnom