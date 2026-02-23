Nove Trampove carine i uticaj na globalno tržište: Šta mere znače za Srbiju?

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Nove Trampove carine i uticaj na globalno tržište: Šta mere znače za Srbiju?

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su uvedene prošle godine, a koje je Vrhovni sud pre tri dana proglasio nezakonitim.

Njihova obustava se poklapa sa uvođenjem nove globalne carine Donalda Trampa. Podsetimo, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu doneo je odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo predsednik Donald Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Belu kuću. Tramp je potom izjavio da će, uprkos presudi američkog Vrhovnog suda ostati na snazi globalne američke carine od 10 odsto povezane sa nacionalnom
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srbija profitirala od odluke američkog Vrhovnog suda protiv Trampa: Padaju carine za našu robu poslatu u SAD

Srbija profitirala od odluke američkog Vrhovnog suda protiv Trampa: Padaju carine za našu robu poslatu u SAD

Nova ekonomija pre 2 sata
London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

Blic pre 4 sati
Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Pravda pre 4 sati
Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Bloomberg Adria pre 3 sata
"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

Blic pre 3 sata
Tramp udara na sud

Tramp udara na sud

Vesti online pre 5 sati
London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudVašingtonBela kućaDonald Tramptrampcarine

Ekonomija, najnovije vesti »

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Danas pre 1 sat
Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Danas pre 2 sata
Srbija leži na zlatu: Odobreno novo istraživanje u dolini Ibra

Srbija leži na zlatu: Odobreno novo istraživanje u dolini Ibra

B92 pre 9 minuta
Glamočić: Ministarstvo pozvalo udruženja koja protestuju na sastanak sutra u 10 časova

Glamočić: Ministarstvo pozvalo udruženja koja protestuju na sastanak sutra u 10 časova

Insajder pre 59 minuta
Poljoprivrednici u utorak počinju sa najavljenom radikalizacijom protesta, objavljene lokacije blokade

Poljoprivrednici u utorak počinju sa najavljenom radikalizacijom protesta, objavljene lokacije blokade

Glas Šumadije pre 1 sat