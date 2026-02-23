Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je odluku Vrhovnog suda kojom se poništava široki spektar globalnih carina koje je uvela aktuelna administracija, i poručio da je time zapravo dobio još veća ovlašćenja i da može da koristi trgovinske licence da radi apsolutno „strašne“ stvari stranim zemljama.

U objavi na društvenoj mreži Istina Tramp je naziv "Vrhovni sud" napisao malim slovima zbog, kako je istakao, potpunog nedostatka poštovanja prema ovoj instituciji. „Vrhovni sud SAD slučajno i nesvesno mi je, kao predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, dao daleko više ovlašćenja i snage nego što sam imao pre njihove smešne, glupe i veoma međunarodno kontroverzne presude.Kao prvo, mogu da koristim licence da radim apsolutno „strašne“ stvari stranim zemljama,