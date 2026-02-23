Cene zlata porasle za dva odsto nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Cene zlata porasle za dva odsto nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

NJUJORK - Cena zlata porasla je danas za dva odsto, na oko oko 5.210 dolara po unci, nakon što je američki predsednik Donalda Tramp najavio dodatne globalne carine od 15 odsto.

Uticaj trgovinskog protekcionizma i povecanog geopolitičkog rizika podstakla je interesovanje investitora za sigurna utočišta, preneo je Trejding ekonomiks. Rast vrednosti plemenitog metala ubrzan je nakon što je Tramp odlučio da uvede globalnu dodatnu tarifu od 15 odsto, što je reakcija na nedavnu presudu Vrhovnog suda o recipročnim tarifama. Ove trgovinske tenzije pogoršava sve upadljivije vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok pregovori o neuklaernom sporazumu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Američke i evropske akcije pale, zlato poskupelo otkad je Tramp povećao globalne carine

Američke i evropske akcije pale, zlato poskupelo otkad je Tramp povećao globalne carine

Politika pre 53 minuta
Američke akcije pale nakon što je Tramp najavaio da povećava globalne carine

Američke akcije pale nakon što je Tramp najavaio da povećava globalne carine

Insajder pre 2 sata
Srbija profitirala od odluke američkog Vrhovnog suda protiv Trampa: Padaju carine za našu robu poslatu u SAD

Srbija profitirala od odluke američkog Vrhovnog suda protiv Trampa: Padaju carine za našu robu poslatu u SAD

Nova ekonomija pre 5 sati
London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

Blic pre 7 sati
Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Pravda pre 7 sati
Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Bloomberg Adria pre 6 sati
"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokVrhovni SudNjujorkDonald TrampDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Poljoprivrednici ulaze u radikalizaciju blokada: „Mi smo namučene srpske duše, a ne strani plaćenici“

Poljoprivrednici ulaze u radikalizaciju blokada: „Mi smo namučene srpske duše, a ne strani plaćenici“

Danas pre 1 sat
Ministar Glamočić pozvao poljoprivrednike da dođu sutra na sastanak u Vladu

Ministar Glamočić pozvao poljoprivrednike da dođu sutra na sastanak u Vladu

Danas pre 2 sata
Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Danas pre 4 sati
Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Danas pre 5 sati
Mleko se vraća u škole: Ministar Glamočić za Euronews Srbija o kompletnom rešenju za krizu sa mlekom

Mleko se vraća u škole: Ministar Glamočić za Euronews Srbija o kompletnom rešenju za krizu sa mlekom

Euronews pre 53 minuta