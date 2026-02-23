Cene zlata porasle za dva odsto nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

NJUJORK - Cena zlata porasla je danas za dva odsto, na oko oko 5.210 dolara po unci, nakon što je američki predsednik Donalda Tramp najavio dodatne globalne carine od 15 odsto.

Uticaj trgovinskog protekcionizma i povecanog geopolitičkog rizika podstakla je interesovanje investitora za sigurna utočišta, preneo je Trejding ekonomiks. Rast vrednosti plemenitog metala ubrzan je nakon što je Tramp odlučio da uvede globalnu dodatnu tarifu od 15 odsto, što je reakcija na nedavnu presudu Vrhovnog suda o recipročnim tarifama. Ove trgovinske tenzije pogoršava sve upadljivije vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok pregovori o neuklaernom sporazumu