EPS najavljuje poskupljenje struje i pripreme za zimsku sezonu

Naslovi.ai pre 1 sat
Generalni direktor EPS-a Dušan Živković o procesu poskupljenja, finansijskom stanju i stabilnom radu kapaciteta

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković potvrdio je pokretanje procesa za poskupljenje električne energije od najmanje sedam odsto od 1. oktobra, pri čemu će najveći deo prihoda biti usmeren na razvoj prenosne i distributivne mreže, dok se proizvodna cena kilovat-sata neće menjati. Odbacio je navode o nedostatku obezbeđenja u hidroelektranama i istakao stabilan rad EPS-a i spremnost sistema za zimu. Serbian News Media Ozon press

Remonti su počeli nakon grejne sezone, sa završetkom velikih remontnih radova i kapitalnim remontom bloka A6, a svi proizvodni kapaciteti EPS-a rade stabilno. Ekapija

EPS je u prvoj polovini godine ostvario profit od 27,4 milijarde dinara, što je manje nego u istom periodu prošle godine, ali finansijski rezultat i dalje ocenjuje kao dobar. RTK

