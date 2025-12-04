Rafinerija u Pančevu počela sa obustavom rada – odakle će stizati nafta?

Biznis.rs pre 55 minuta  |  Marija Jovanović
Rafinerija u Pančevu počela sa obustavom rada – odakle će stizati nafta?

Zaliha goriva ima, prete sekundarne sankcije

Srbija nije dobila pozitivnu odluku Sjedinjenih Američkih Država za nastavak rada Rafinerije u Pančevu, a Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je započela obustavu rada proizvodnih postrojenja zbog nedostatka sirove nafte kao direktne posledice sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji. Rafinerija je pre ove odluke počela sa pripremama za obustavu rada, a u prvoj fazi postrojenja su uvedena u takozvanu toplu cirkulaciju. Predsednik
Ključne reči

PančevoRusijanaftanaftna industrija srbijeSankcijesad

