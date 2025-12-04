Čadež: Uprkos izazovima beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a

(Foto: Pixabay / AlfredMuller) Aktuelni izazovi oko NIS-a posledica su globalnih geopolitičkih potresa za koje se Vlada Srbije pravovremeno pripremila obezbedivši dovoljne rezerve naftnih derivata, a uprkos situaciji sa tom kompanijom, domaća privreda beleži rast izvoza, održava se i unapređuje regionalna privredna saradnja, privlače veliki tehnološke događaji i gradi ekonomija zasnovanu na znanju, poručio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije