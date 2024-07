Putarine u Srbiji od danas skuplje, pogledajte novi cenovnik

U Srbiji su od danas skuplje putarine, na osnovu predloga Puteva Srbije koji je odobrila Vlada.

Tako će vožnja po srpskim auto-putevima koštati za u proseku 10 odsto više. U nastavku pogledajte koliko će od danas koštati putarina: Putarina će od danas, za putničko vozilo B kategorije, od Beograda do Šida koštati 500 dinara. Od Beograda do Subotice na naplatnoj rampi naplatiće vam 800 dinara, dok će vas vožnja na auto-putu od Beograda do Niša koštati 1.130 dinara. Najskuplje će biti na putovanju od Beograda do Dimirovgrada, za šta će vam naplatiti 1.670