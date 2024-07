Od danas skuplja putarina u Srbiji

Vozači će od srede 10. jula morati da izdvoje više novca za putarinu.

Najveći iznos se plaća od Beograda do Dimitrovgrada - 1.670 dinara. Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od 6 odsto kao i kamioni sa motorima "EURO 6" od 10 odsto, kaže ministar Goran Vesić. Uvećane su za oko 10 odsto, pa će vozači putarinu od Beograda do Šida sada plaćati 500 dinara, umesto dosadašnjih 450, od Obrenovca do Preljine 560, a od Beograda do Subotice 800 dinara. Najveći iznos plaća se od Beograda do Dimitrovgrada - 1.670 dinara.