RHMZ izdao upozorenje zbog vrućine u Srbiji: U većem delu zemlje crveni meteo-alarm, vrelo i naredne nedelje

Republički hidrometeorološki zavod izdao je jutros upozorenje na izražen toplotni talas u celoj Srbiji koji će trajati nekoliko dana.

Na snazi je crveni meteo-alarm, osim u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Kako se navodi, jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni u Srbiji, a na području Beograda od 37 do 40 stepeni. U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelje, dodaje se.