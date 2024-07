RHMZ uključio crveni meteo-alarm do 17. jula: Temperature vazduha biće i do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je crveni meteo-alarm, odnosno izdao je upozorenje na ekstremno visoke temperature na području Srbije do 17. jula, koje će se kretati do 40 stepeni Celzijusa. „Jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature u Srbiji od 35 do 40 stepeni, na području Beograda od 37 do 40 stepeni. U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći“, navodi se na sajtu RHMZ-a. Dodaje se da će