Vučić: Država je u boljem stanju nego što je ikada bila, ulaže se svuda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izgradnja puta Stedenica–Rudno koštala šest miliona evra, dodajući da je država to mogla da uradi, jer je danas u boljem stanju nego što je ikada bila i hoće da ulaže i pomogne svakom svom delu.

"Srećan sam što sam ovde. Dali smo ne mali novac za put Studenica–Rudno. I srećan sam što smo to uradili, jer je bilo pitanje trenutka kada će neko da strada prelazeći most. Oko šest miliona evra je to koštalo i nema za to nikakvog ekonomskog opravdanja. Ne postoji taj koji će vam reći da je to bilo pametno ulaganje. A ja mislim da je bilo pametno ulaganje zato što je ulaganje u vas koji živite ovde na Goliji, Studenici, Rudnom", rekao je Vučić obraćajući se