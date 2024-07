Dragijević danas otkriva gde je telo Danke Ilić? Tražio tužilaštvu da razjasni priznanje: Do detalja opisao kako je ubio devojčicu!

Telo Danke Ilić iz Bora ni nakon skoro četiri meseca nije pronađeno. Do sada, pred tužiocem su iskaze davali brojni svedoci, međutim, pomaka u istrazi nije bilo. Ono što budi poslednju nadu da će telo devojčice biti pronađeno jeste to što je Dejan Dragijević, prvoosumnjičeni koji je do detalja opisao kako je usmrtio devojčicu, odlučio da ponovo izađe pred tužioca kako bi razjasnio svoj ranije dat iskaz.

Kako je "Blic" ranije pisao, Dragijević je ispričao da je on bio na mestu suvozača u službenom automobilu "fiat panda", dok je za volanom bio njegov kolega Srđan Janković. - Priznao je da je Janković automobilom oborio devojčicu koja je sama bila na putu, a da je on potom uneo u vozilo na zadnje sedište i da ju je golim rukama zadavio - rekao je naš izvor upoznat sa slučajem ranije. Prema našim tadašnjim nezvaničnim saznanjima, Dragijević je do detalja opisao