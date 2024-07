U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, preovlađivati sunčano i veoma toplo.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša od 35 do 39 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama, saopštio je RHMZ. Za dane vikenda, uz lokalni razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima na severu, zapadu i jugozapadu Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.