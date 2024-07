Luis Suarez u svom stilu: Uspeo da ugrize Baneta Ivanovića, ali ne i fudbalera Kolumbije! (video)

Uspeo je Kolumbijac da se odbrani Fudbaleri Kolumbije plasirali su se u veliko finale Kopa Amerike, savladavši Urugvaj u polufinalu minimalnim rezultatom 1:0.

Oni će u finalu odmeriti snage sa Argentinom, a ovaj meč ostao je u senci tuče koju smo videli nakon utakmice između fudbalera Urugvaja i navijača Kolumbije. Ali pre toga, na terenu, „varničilo“ je i između igrača dva tima, neposredno nakon završetka meča. U centralnoj ulozi našao se nervozni Luis Suarez, rezervista Urugvaja na ovom meču, koji je krenuo na jednog igrača protivničkog tima u svom stilu – zubima. Suarez tried to bite the Colombian player on his neck