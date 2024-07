Kina zavladala: Dva puta više

Kapaciteti za proizvodnju električne energije uz pomoć vetra i sunca u izgradnji u Kini sada su skoro duplo veći od ostatka sveta zajedno, otkrio je izveštaj organizacije "Global enerdži monitor" (GEM).

Istraživanje koje je u četvrtak objavila ta organizacija, pokazalo je da Kina raspolaže 180 gigavata solarne energije u izgradnji i 15 gigavata energije vetra. To dovodi do ukupne snage vetra i sunca u izgradnji na 339 gigavata, znatno više od 40 gigavata u izgradnji u SAD. Istraživači su računali samo solarne farme sa kapacitetom od 20 megavata ili više, koje se direktno napajaju u mrežu. To znači da bi ukupna količina solarne energije u Kini mogla biti mnogo