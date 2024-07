(VIDEO) Novi Bajdenov „lapsus“: Predstavljao Zelenskog na samitu NATO, a nazvao ga „predsednik Putin“

Predsednik SAD Džo Bajden ponovo je imao „gaf“, kada je tokom samita NATO u četvrtak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog predstavio kao „predsednika Putina“. „A sada želim da dam reč predsedniku Ukrajine, koji ima hrabrosti koliko i odlučnosti.

Dame i gospodo — predsednik Putin“, rekao je Bajden na skupu NATO-a u Vašingtonu. Ubrzo je shvatio da je pogrešio, pa je pokušao da se ispravi. „Pobediće predsednika Putina… Predsednik Zelenski“, rekao je tada Bajden. President Biden: Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin? He’s gonna beat President Putin President Zelenskyy: I’m better President Biden: You’re a hell of a lot better pic.twitter.com/pELfxmjbqx — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) July 11,