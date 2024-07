U Nišu uhapšen Turčin zbog nedozvoljenog prelaza granice i krijumčarenja ljudi

Foto:MUP NIŠ – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa policijom u Pirotu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su turskog državljanina H.

K. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. On se sumnjiči da je u automobilu „reno“ od Pirota ka Nišu prevozio šest iregularnih migranata koje je policija pronašla u blizini vozila, saopštila je PU Niš. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. indeksonline.rs/Tanjug