Od 12. jula izmene na linijama javnog prevoza u Bulevaru Mihajla Pupina

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru Mihajla Pupina (gledano u smeru ka Terazijskom tunelu), od 12. jula, od 22 časa do 14. jula, do 22 časa, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza Bulevara Mihajla Pupina (krajnja desna saobraćajna traka), na delu od Ulice Sajmište (smer ka Zemunu) sledećih 300 metara gledano u smeru ka Terazijskom tunelu. Tokom izvođenja radova i dalje će biti zatvorena Ulica Sajmište (smer ka Zemunu i smer ka Terazijskom tunelu), prenosi Beoinfo. Tokom izvođenja radova doći će do promene u radu linija: – vozila na liniji 60 saobraćaće u smeru ka Zelenom vencu Brodarskom ulicom,