Promena režima saobraćaja u Bulevaru Mihajla Pupina od večeras do 14. jula

Tokom izvođenja radova i dalje će biti zatvorena Ulica Sajmište (smer ka Zemunu i smer ka Terazijskom tunelu).

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru Mihajla Pupina (u smeru ka Terazijskom tunelu), došlo je do promena u radu linija javnog prevoza od večeras u 22 časa do nedelje 14. jula u 22 časa, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz. Tokom izvođenja radova doći će do sledećih izmena: vozila na liniji 60 saobraćaće u smeru ka Zelenom vencu Brodarskom ulicom, Zemunskim putem, ulicom Vladimira Popovića (pored autobuske okretnice „Novi Beograd /Blok 20),