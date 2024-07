Masakr u humanitarnoj zoni u Gazi, najmanje 70 mrtvih: Izrael tvrdi da su napali šefa Hamasa

Desetine Palestinaca ubijeno je i ranjeno u današnjem izraelskom napadu na kamp u Kan Junisu u kojem su smešteni raseljeni, saopštila je kancelarija za medije vlade koju vodi palestinska militantna grupa Hamas.

Kako je navedeno, ranjeno je ili ubijeno više od 100 ljudi, prenosi Rojters. Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze saopštilo je da je ubijeno 71, a ranjeno 289 ljudi. A mother cries over the body of her son who was killed in an Israeli airstrike against Gaza. She sees a journalist’s camera and screams “this all happened because of those Hamas dogs”. A “rescue-worker” grabs her face and tells her to “shut up” https://t.co/HOrpQ82LZC — Visegrád 24 (@visegrad24)