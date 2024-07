Šta je poznato o osumnjičenom atentatoru na Trampa

FBI je identifikovao dvadesetogodišnjeg Tomasa Metjua Kruksa iz Betel Parka u Pensilvaniji kao osumnjičenog za pokušaj ubistva bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa u subotu na predizbornom skupu.

Osumnjičenog je usmrtila Tajna služba nekoliko sekundi nakon što je navodno ispalio hice prema bini na kojoj je Tramp i govorio u Batleru u Pensilvaniji. FBI je saopštio da radi na utvrđivanju motiva napada, u kojem je jedan učesnik mitinga poginuo, dok je dvoje posetilaca teško povređeno. Tramp je pogođen u uvo.