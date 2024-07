Danas u Srbiji veoma toplo, do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, a samo u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde na severu, zapadu i jugozapadu zemlje očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da se nastavlja veoma izražen toplotni talas i u drugoj dekadi jula sa maksimalnim temperaturama od 35 stepeni do 40, uz tropske noći u urbanim sredinama kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Duvaće slabi i umeren vetar, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini slab severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije do 27 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni. U Beogradu će biti pretežno