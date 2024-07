(VIDEO) Bajden: Tramp je dobro, ovakvom nasilju nema mesta u SAD

Ovakvom političkom nasilju nema mesta u Americi, rekao je večeras na kratkoj konferenciji za medije predsednik SAD-a Džo Bajden, reagujući na ranjavanje Donalda Trampa tokom njegovog mitinga u Pensilvanijie. „Na osnovu onoga što sada znamo, pokušao sam da se čujem sa Donaldom, on je sa svojim doktorima, očigledno je dobro i planiram da razgovaram sa njima uskoro. Nema mesta u Americi za ovu vrstu nasilja, to je bolesno , bolesno je, to je jedan od razloga zašto