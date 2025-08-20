Jeziva poruka "čistača": Šest odsečenih glava

Šest odsečenih muških glava pronađeno je na putu koji povezuje meksičke savezne države Pueblu i Tlaskalu, saopštile su lokalne vlasti.

Policija nije navela mogući motiv ubistava, niti je identifikovala odgovornu kriminalnu grupu, piše BBC. Ipak, prema navodima lokalnih medija, pored tela je pronađeno ćebe sa porukom upozorenja rivalskim bandama, koju je očigledno potpisala grupa pod imenom "La Baredora", odnosno, "čistač". Iako ista grupa deluje u zapadnoj državi Gerero, za sada nije potvrđeno da su oni odgovorni za napad. Tužilaštvo Tlaskale saopštilo je da je pokrenuta istraga. Savezne vlasti se