Šest odsečenih glava pronađeno na putu u Meksiku

Radio 021 pre 31 minuta  |  Tanjug
Šest odsečenih glava pronađeno na putu u Meksiku

Šest odsečenih muških glava pronađeno je na putu koji povezuje meksičke savezne države Pueblu i Tlaskalu, saopštile su lokalne vlasti.

Meksička policija nije navela mogući motiv ubistava niti je identifikovala odgovornu kriminalnu grupu, piše BBC. Ipak, prema navodima lokalnih medija, pored tela je pronađeno ćebe sa porukom upozorenja rivalskim bandama, koju je očigledno potpisala grupa pod imenom "La Baredora", odnosno, "čistač". Iako ista grupa deluje u zapadnoj državi Gerero, za sada nije potvrđeno da su oni odgovorni za napad. Tužilaštvo Tlaskale saopštilo je da je pokrenuta istraga. Savezne
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Šest odsečenih glava pronađeno na putu: Pored njih ostavljena jeziva poruka, horor prizor u Meksiku

Šest odsečenih glava pronađeno na putu: Pored njih ostavljena jeziva poruka, horor prizor u Meksiku

Mondo pre 36 minuta
Šest odsečenih glava pronađeno na putu u Meksiku, pokrenuta istraga

Šest odsečenih glava pronađeno na putu u Meksiku, pokrenuta istraga

N1 Info pre 56 minuta
Pronađeno šest odsečenih muških glava Ono što se nalazilo pored njih ledi krv u žilama, horor u Meksiku

Pronađeno šest odsečenih muških glava Ono što se nalazilo pored njih ledi krv u žilama, horor u Meksiku

Alo pre 56 minuta
Na putu našli šest odsečenih ljudskih glava: Kraj njih ostavljena jeziva poruka

Na putu našli šest odsečenih ljudskih glava: Kraj njih ostavljena jeziva poruka

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoBBCMeksiko

Svet, najnovije vesti »

VIDEO: Vatrena kugla proletela i osvetlila nebo nad Japanom

VIDEO: Vatrena kugla proletela i osvetlila nebo nad Japanom

Radio 021 pre 11 minuta
Kolumbijski farmer obavljao poljoprivredne radove, pa otkrio 600 miliona dolara

Kolumbijski farmer obavljao poljoprivredne radove, pa otkrio 600 miliona dolara

RTV pre 11 minuta
Zeleni na istoku Nemačke: „Usred dana pljuju me na ulici“

Zeleni na istoku Nemačke: „Usred dana pljuju me na ulici“

Danas pre 1 minut
Kako naplatiti „parkiranje“ ruskih aviona u Nemačkoj?

Kako naplatiti „parkiranje“ ruskih aviona u Nemačkoj?

Danas pre 31 minuta
Zaharova: Karta Ukrajine u Beloj kući bila šamar za Zelenskog

Zaharova: Karta Ukrajine u Beloj kući bila šamar za Zelenskog

Sputnik pre 26 minuta