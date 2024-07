Rodri najupečatljiviji, Jamal najbolji mladi igrač

Dodeljena su i pojedinačna priznanja posle finala 17. evropskog prvenstva.

Najbolji igrač Šampionata je španski reprezentativac Rodri. Za najboljeg mladog igrača proglašen je španski dragulj Lamin Jamal, koji je dan pre finala napunio 17 godina. The world is at his feet 🌍 #EURO2024 pic.twitter.com/ylFyJwq0YP — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024 U istoriju evropskih prvenstava je ušao i kao najmlađi igrač ikada i kao najmlađi strelac, pošto je savladao francuskog golmana u polufinalu. Obojici je na podijumu kad su primili trofeje