Vremenska prognoza za 16. avgust: Nastavak vrućina, blizu 40 stepeni danas

Prema vremenskoj prognozi za subotu 16. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 37 stepeni. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar Prosečna temperatura oko 37 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 17. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 37 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u nekim predelima Srbije. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 18. avgust, pretežno sunčano, vetar slab i promenljiv uz rast temperature.