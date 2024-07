Hip hop za Danijelu

Pozivamo sve Kragujevčane da se pridruže akciji skupljanja novčanih sredstava za našu dragu sugrađanku Danijelu Cvetković.

U to ime, Dom omladine organizuje humanitarni hip hop koncert u Domu omladine 19.07. sa početkom od 21 čas. Cena karte biće 400rsd, a sav prilog od prodaje karata biće prosleđen za Danijelino dalje lečenje. Pored grupe All in to veče će na bini biti: Pablo, Obi-1, Lil’ PM, Džoni Braga, Hoffmann, Hood krug. Vidimo se u što većem broju, da zajedno svi pomognemo Danijeli.