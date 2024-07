(Video) "iskorišćena sam": Jelena Marinković o odnosu sa Urošem Rajačićem nakon afere u Eliti, sklopila sve kockice: "Napravio je rijaliti priču"

Večeras se povodom završetka "Zadruge 7 - Elite" u Šimanovcima održava spektakularna žurka.

Učesnica Jelena Marinković napravila je pravu pometnju na samom kraju kada se saznalo da je prevarila svog supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem. Jelena je sada progovorila o odnosu sa Urošem, ali i Ivanu Marinkoviću sa kojim je živela u stanu u Beogradu. Šta se dešava sa tobom i sa Urošem? On je izjavio da je sve namešteno? - Mislim da mu je to dobar izgovor, ja bih mogla još bolje izgovore da nađem. Recimo da je on, kada se sve saznalo, napravio svoju