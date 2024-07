Cene jure 20 miliona evra po kilometru

Iako je završena tek četvrtina auto-puta od Pojata do Preljine, srpski budžet je već koštao 1,4 milijarde evra, a sa kamatama na kredite, kojima se finansira, svaki kilometar mogao bi na kraju da košta između 25 i 30 miliona evra. Ako i ne bude najbolji, biće bar najskuplji put, bar do sada

Umesto 900 miliona evra (745 miliona plus PDV), koliko je trebalo da košta 112,3 kilometra Moravskog koridora, do sada je iz budžeta Srbije već isplaćeno 54 odsto više od toga, a konačna cena mogla bi na kraju da bude i dva i po puta veća od ugovorene vrednosti radova sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka. Poreske obveznike auto-put od Pojata do Preljine do kraja juna već je koštao skoro 1,4 milijarde evra, otkriva Radar. Pri tome radovi ni izbliza nisu