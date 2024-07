Temperatura pada, ali činiće nam se da je još toplije – velika vlaga, biće sparno

U najtoplijem delu dana juče je u Ćupriji izmereno 41.8 stepeni, a 40 i više stepeni izmereno je još u Nišu i Smederevskoj Palanci.

Toplotni talas slabi, ali se nastavljaju tropski dani. Temperatura danas do 38 stepeni, sutra do 35, a za vikend i početkom naredne nedelje do 33 stepena. Količina vlage i nestabilnosti u vazduhu raste, tako da, iako će temperatura biti u padu, očekuje se veoma sparno vreme i subjektivni osećaj biće da je toplije nego što termometar pokazuje. U nastavku dana pretežno sunčano u većini krajeva. Posle podne se očekuje lokalni razvoj oblaka, pa su lokalni pljuskovi sa